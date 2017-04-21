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Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

Oğlu Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy'un ayrılmasına üzülen Arzu Sabancı, konunun kendisiyle ilişkilendirilmesini anlamadığını söyledi.

21.04.2017 - 15:46
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Özge Sabancı ile Hacı Sabancı'nın 6 yıllık ilişkisini bitirmesine ilişkin Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'a konuşan anne Arzu Sabancı, üzgün olduğunu ifade ederek, ayrılıkla kendisinin ilişkilendirilmesini anlamadığını söyledi.

"BİZ DE SİZİN GİBİ ÖĞRENDİK"

Arzu Sabancı, şunları söyledi; "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.

Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

"İSTENMİYORU GİBİ GÖSTERMEK..."

Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki. Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum. Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz anne babalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz."

Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

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