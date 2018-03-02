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Ayrılık Hande Doğandemir'e yaradı

Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir kilo verdi.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 09:22..
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Meslektaşı Mert Fırat’tan ayrılan 32 yaşındaki oyuncu Hande Doğandemir Instyle dergisine poz verdi.

Dergiye açıklamalar yapan güzel oyuncu, “Aşk acısı eritmiş” söylentileri için şöyle dedi: “Zayıflığım yaşla ilgili, vücut yerine oturdu.”

AYRILMADIK DEMİŞLERDİ

Hande Doğandemir rol arkadaşı Yiğit Özşener ile bir barda samimi görüntüler vermişti. Bu gelişmenin ardından sevgilisi Mert Fırat ile arası açılmıştı.

İkili her ne kadar daha sonra birlikte poz verse de ilişki devam etmedi. Mert Fırat'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile yakınlaştığı da bir başka iddiaydı.

Ayrılık Hande Doğandemir'e yaradı

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