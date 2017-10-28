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Ayrılık kararı alan sevgilisine işkence yaptı

İstanbul'da yaşayan Gamze Baş adlı genç kız, eski sevgilisi tarafından ölümde tehdit edilerek feci şekilde darp edildi.

28.10.2017 - 10:12
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İstanbul Kartal'da yaşayan Gamze Baş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan İlke Coşkun ile tanıştıktan sonra sevgili oldu.

AYRILMAK İSTEDİ

Sevgili oldukları dönemde Gamze Baş'a oldukça iyi davranan İlke Coşkun, kız arkadaşının ayrılık kararı alması sonucu deliye döndü.

EVDEN ÇIKARMADI

Eşyalarını almak için Gemlik'teki eve giden Gamze Baş, İlke Coşkun tarafından alıkonuldu.

Baş'ı ölümle tehdit eden Coşkun, ayrılık kararı alan eski sevgilisine işkence yaptı.

HEMEN POLİSE GİTTİ

Evden kaçtıktan sonra Ensonhaber.com'un WhatsApp iletişim hattından bize ulaşan Gamze Baş, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek tutanak tutturduğunu söyledi.

ÖLDÜRMEYE YÖNELİK DARP

Polis merkezinden sonra hastaneye götürülen şiddet mağduru Gamze Baş'a verilen raporda; darpın öldürmeye yönelik olduğu belirtildi.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

Kendisini öldürmeye yönelik döven bu kişinin elini kolunu sallayarak rahatça gezebildiğini ifade eden Baş, yetkililerin sesini duymasını istedi.

Ayrılık kararı alan sevgilisine işkence yaptı

Ayrılık kararı alan sevgilisine işkence yaptı

Ayrılık kararı alan sevgilisine işkence yaptı

Ayrılık kararı alan sevgilisine işkence yaptı

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