Olay Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Erdal K.’(43) kendisinden ayrılmak isteyen Gülay K.’ya sinirlendi ve eşiyle beraber çocukları Okan K. ve Pelin K’yı eline aldığı bıçakla rehin aldı. Olay sırasında çıkan gürültüyü duyan komşular polise haber verdi.

SEPET YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Olay yerine gelen polis ekiplerine kapı açılmayınca gelen itfaiye ekipleri sepetle kurtarma işlemine başladı. Kendilerini balkona kilitleyen Gülay K. ve çocuklarını sepet yardımıyla kurtaran ekipler, ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermeyen Erdal K.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar. Gözaltına alınan Erdal K. Emek Polis Merkezine sorgu için götürüldü.

Ayrılmak isteyen eşi ve iki çocuğunu rehin aldı VİDEO







