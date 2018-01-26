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Ayrılmak isteyen eşinin evine pompalı tüfekle saldırdı

Malatya'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı.

İHA | 26.01.2018 - 23:13..
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E.K. akşam saatlerinde bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen eşi Ç.K.’nın Güzelyayla Sokak’ta ikamet ettiği eve özel bir araçla gelerek beraberinde getirdiği pompalı tüfekle evi kurşun yağmuruna tuttu.

Ayrılmak isteyen eşinin evine pompalı tüfekle saldırdı

BALKON VE CAMLARA SAÇMALAR GELDİ

Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olay sonrası E.K. olay yerinden geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Evin balkonuna ve camlarına çok sayıda saçmanın isabet ettiği olay esnasında evde bulunan Ç.K. büyük korku yaşarken yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak ve cadde üzerinde titiz bir çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede biri patlamamış 4 adet tüfek mermisi buldu.

Ç.K.’nın karakola giderek eşi E.K.’dan şikayetçi olduğu olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Ayrılmak isteyen eşinin evine pompalı tüfekle saldırdı


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