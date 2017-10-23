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Ayrılmak isteyen hamile eşini 10 yerinden bıçakladı

Eskişehir'de, 6 aylık hamile olan Gizem Y.'yi 10 yerinden bıçaklayan eşi Cihat Y. gözaltına alındı.

23.10.2017 - 15:18
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Eskişehir'de yaşayan, 6 haftalık hamile olduğu belirtilen 20 yaşındaki Gizem Y. ile bir fabrikada işçi olarak çalışan 23 yaşındaki eşi Cihat Y. arasında tartışma çıktı.

Evde başlayan ve sokakta devam eden tartışmanın ardından Cihat Y. eşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. 10 yerinden bıçaklanan genç kadın, komşularının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane yetkilileri, Gizem Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Ayrılmak isteyen hamile eşini 10 yerinden bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Cihat Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cihat Y.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

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