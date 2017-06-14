Ayrılmak isteyen sevgilisini vurarak yaraladı

Dün gece 6718 sokakta bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Arif K. ile bir süredir ilişkide olduğu ileri sürülen Ebru E.K. telefon ederek, kendisinden ayrılacağını söyledi. Bunun üzerine Arif K., son kez konuşmak istediğini söyledi.

PEŞPEŞE ATEŞ ETTİ

Kafede buluşan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Arif K., yanındaki naylon poşetten çıkardığı tabancayla Ebru E.K.'ye peş peşe ateş etti. Göğsüne, koluna ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ebru E.K. çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Doktorlar, tedivaye alınan Ebru E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Saldırıdan sonra kaçan Arif K., kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.