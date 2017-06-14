taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5193
EURO
3,9486
ALTIN
143,59
PETR
48,2600

Ayrılmak isteyen sevgilisini vurarak yaraladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 49 yaşındaki Arif K., bir süredir ilişkide bulunduğu 24 yaşındaki Ebru E.K.'ye tabancayla ateş etti.

14.06.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

R

Dün gece 6718 sokakta bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Arif K. ile bir süredir ilişkide olduğu ileri sürülen Ebru E.K. telefon ederek, kendisinden ayrılacağını söyledi. Bunun üzerine Arif K., son kez konuşmak istediğini söyledi.

PEŞPEŞE ATEŞ ETTİ

Kafede buluşan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Arif K., yanındaki naylon poşetten çıkardığı tabancayla Ebru E.K.'ye peş peşe ateş etti. Göğsüne, koluna ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ebru E.K. çağrılan sağlık ekibi tarafından  ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Doktorlar, tedivaye alınan  Ebru E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Saldırıdan sonra kaçan Arif K., kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ayrılmak isteyen sevgilisini vurarak yaraladı

İlginizi Çekebilir
Bursa'da fuhuş operasyonu
Bursa'da şehrin merkez noktalarında fuhuş için müşteri bekleyen kadınlara ve travestilere polis operasyon yaptı.
Manisa'da çadıra yıldırım isabet etti: 1 ölü
Salihli'de yağmurdan korunmak için girdikleri çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 kilogram eroin ele geçirildi
Ankara'da hırsızlar caminin imam odasına girdi
Ankara'da bir camiye giren hırsızlar, imam odasındaki çaydanlık takımı ile ısıtıcı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

62
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

18
Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra'da 27 katlı binada yangın

32
Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

25
Sessions Rusya iddialarını reddetti

Sessions Rusya iddialarını reddetti

12
ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

17
Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM