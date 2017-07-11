Ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesti

Domaniç İlçesi Kırık Köyü'ndeki bir manyezit maden işletmesinde meydana gelen olayda, başka bir işyerinde aşçılık yapan 35 yaşındaki Musa Yıldız, eşinden ayrı yaşayan sevgilisi 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Saniye Demir'in aşçılık yaptığı madene geldi. Yıldız, ile kendisinden ayrılmak istediği iddia edilen Saniye Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Musa Yıldız, Saniye Demir'i boğazından bıçaklayıp otomobiline binerek kaçtı. Saniye Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, bekar olan Musa Yıldız'ı Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesi yakınlarında yakaladı. Yıldız'ın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü bildirildi.

Bu arada öldürülen Saniye Demir'in çalışma arkadaşlarına, "Musa bana baskı yapıyor, sürekli beni tehdit ediyor, 'seni öldüreceğim' diyor" dediği öne sürüldü.