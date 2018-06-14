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Ayrımcılık ve İslamofobiye karşı Uzmanlık Bursu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İslamofobik saldırılar karşısında danışabileceği hukukçuların yetişmesi için Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu programı başlattı.

AA | 14.06.2018 - 09:16..
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk vatandaşlarını, bulundukları ülkelerde maruz kaldıkları ırkçı ve İslamofobik saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirecek ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçuların yetişmesi için Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu verecek.

AVRUPA'DA IRKÇILIK SORUNU

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların günlük hayatın pek çok alanında son yıllarda artan ırkçılık, İslamofobi ve aşırı sağ popülist söylemlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilerek, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan 6 milyondan fazla vatandaşın sosyal yaşamlarında her geçen gün daha fazla ayrımcılık ve İslam düşmanlığına maruz kaldığı belirtildi.

Ayrımcılık ve İslamofobiye karşı Uzmanlık Bursu

BAŞVURMA ŞARTLARI

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvurmak için öncelikle orta öğretimin yurt dışında tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca, adaylarda başvurular için 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olma şartı aranacak.

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'ten hukuk fakültesi mezunu olanların yararlanabileceği burs programına avukatlık stajına başlamış veya başlayacak olanlar başvurabilecek.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

Ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat şeklinde üç aşamalı yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun görülen adaylara burs verilecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olan programa ilişkin detaylar ise www.ytb.gov.tr/hukukbursu adresinde yer alıyor.

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