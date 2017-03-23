Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Eşinin işleri nedeniyle sık sık Hindistan'a giden Ayşe Arman, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"BEN BİR TAPINAK YAPIP GELİYORUM"

Birden fazla inancın çok sayıda mensubunun bulunduğu Hindistan'da, bilinen en büyük tapınaklardan biri de İskcon Temple Tapınağı. Hürriyet yazarı Arman, sabah sporunun ardından yazı yazmadan hemen önce evine yakın olan İskcon Temple tapınağına gidip tapınak havası aldığını bugünkü paylaşımında anlattı.

Ayşe Arman'ın paylaşamına konu ettiği tapınak