taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.026
USD
3,6122
EURO
3,9042
ALTIN
144,91
PETR
50,9000

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Hindistan'da, Ayşe Arman sabah sporunu yapıyor, sabahlığıyla tapınağa gidip ilham alıyor, yazı yazıyor..

23.03.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. Gündem
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Eşinin işleri nedeniyle sık sık Hindistan'a giden Ayşe Arman, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"BEN BİR TAPINAK YAPIP GELİYORUM"

Birden fazla inancın çok sayıda mensubunun bulunduğu Hindistan'da, bilinen en büyük tapınaklardan biri de İskcon Temple Tapınağı. Hürriyet yazarı Arman, sabah sporunun ardından yazı yazmadan hemen önce evine yakın olan İskcon Temple tapınağına gidip tapınak havası aldığını bugünkü paylaşımında anlattı.

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman'ın paylaşamına konu ettiği tapınakAyşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

40
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

41
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

1
Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

16
Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

13
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

98
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM