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Ayşe Arman spora başladı

Ayşe Arman: Patates değil, pilates!' dedim durdum şu hareketleri yaparken!

18.05.2017 - 12:45
  1. Haberler
  2. Magazin

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, spora başlamaya karar verdi. Sosyal medya hesabından pilatese başladığını duyuran Arman, yaza fit bir şekilde girmeye kararlı.

"PATATES KIZARTMASI BUZ GİBİ BİRAYLA DA NASIL GİDER"

Reformer aleti üzerinde fotoğrafını yayınlayan Arman, spor yaparken aklından geçenleri paylaştı; 'Patates değil, pilates!' dedim durdum şu hareketleri yaparken!!!!! Bizim otelde de nasıl güzel patates kızartması yapıyorlar, buzzz gibi birayla da nasıl gider!!!!

"PATATES YOK PİLATES VAR"

'Çıkar bu düşünceleri aklından!' dedim, 'Yazım bikini giyeceksin, patates yok, pilates varrrr!'

Ayşe Arman spora başladı


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