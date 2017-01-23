Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Köşe yazılarında ele aldığı konularla adından söz ettiren Ayşe Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dkkat çekti.

TÜRKİYE'DEKİ KADINLARA EYLEM ÇAĞRISI

Arman, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'a karşı kadınların yaptığı sokak eylemlerinin videosunu paylaşarak; "Gözlerimi alamıyorum, muhteşem görüntüler bunlar!!!! Bize de ilham olması ve silkinmemiz dileğiyle... #KadınlarBirleşince #KadınGücü #KadınEnerjisi #GelecekKadınların" notunu düştü.



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Amerika'da Donald Trump karşıtı yapılan gösterilerde kamu mallarına zarar verilmiş ve yollardaki arabalar yakılmıştı.



