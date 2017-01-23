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Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Hürriyet yazarı Ayşe Arman ABD'de kadınların Trump karşıtı eylemlerini paylaşarak Türkiye'deki kadınlara sokağa inin çağrısı yaptı.

23.01.2017 - 09:18
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Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Köşe yazılarında ele aldığı konularla adından söz ettiren Ayşe Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dkkat çekti.

TÜRKİYE'DEKİ KADINLARA EYLEM ÇAĞRISI

Arman, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'a karşı kadınların yaptığı sokak eylemlerinin videosunu paylaşarak; "Gözlerimi alamıyorum, muhteşem görüntüler bunlar!!!! Bize de ilham olması ve silkinmemiz dileğiyle... #KadınlarBirleşince #KadınGücü #KadınEnerjisi #GelecekKadınların" notunu düştü.

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı
(Fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı
Amerika'da Donald Trump karşıtı yapılan gösterilerde kamu mallarına zarar verilmiş ve yollardaki arabalar yakılmıştı.

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