Ayşe Hatun Önal alkollü araç sürerken yakalandı

Eğlence dönüşü Ortaköy’de trafik kontrolüne takılan şarkıcı, alkolmetreyi üflememek için uzun süre direndi.

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN"

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Siz nereden çıktınız, s... gidin" diyerek çıkışan şarkıcı, uzun uğraşların ardından pes etti.

PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan kontrolde 1.67 promil alkollü çıkan Önal’a, 876 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

ALKOL ORANI SINIRINI GEÇTİĞİNİ İÇİN MERKEZE GİDİP İFADE VERDİ

Alkol oranı ceza üst sınırı olan 1.00’i geçtiğinden, memurlar ifadesini almak üzere şarkıcıyı Arnavutköy’deki merkeze davet etti. Karakola kendi cipiyle gitmek isteyen ve sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Önal, güçlükle ikna edildi.

HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILACAK

Avukatı eşliğinde ifadesini veren ünlü popçu, muhabirleri atlatmak için arka kapıdan çıkarak gözden kayboldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan hakkında kamu davası açılacak olan Önal, Arnavutköy’deki polis merkezine girerken görüntülendi.

POLİS MEMURLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Önal, ehliyetine el koyan polis memurlarını, basın mensuplarına haber vermekle itham edip şikayetçi olacağını söyledi.