Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

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136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı
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Pakistan'da bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralı
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136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, konser için İstanbul'a geldi.
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136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı
Global Firepower, 2018'in askeri güç sıralamasını yayınladı. Değerlendirmede nükleer stoklar dikkate alınmazken, Türkiye hazırlanan listede 9. sırada yer aldı.
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