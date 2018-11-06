Ayşe Kulin kahramanlarının hikayeleri biterken: Son

Yazdığı biyografik eserler ve romanları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Kulin’in birçok öykü ve kitapları da senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlandı. 1984’te “Güneşe Dön Yüzünü” öyküsüyle başladığı yolculukta, bugünlerde yeni bir roman ile karşımızda. Adına “Son” dediği bu romanın en heyecan verici yanı ise, Kulin, daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanlarının hikayelerini, bu romanında sonlandırıyor…

(Ayşe Kulin)

SON

Bu roman, içinde tuhaf sıkıntısı olanarın, memleket meselelerine dertlenmeden edemeyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların diyor tanıtım bülteni. en can alıcısı ise, bir de diyor ki: Bu roman birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin hikayesi…

Daha önce kaç Ayşe Kulin kahramanı tanıdıysanız, işte onların hikayelerinin bittiği yer burası; son. Birbirine karışan nehirler, tesadüfler, vazgeçemeyişler ve hep göz pınarlarında saklanacak olanlar… Bu roman her bir duygunun karşılığı her şeyin hikayesi…

Gözlerini kapadığında senin göz pınarlarında sakladıklarında bu romana dahil olacak hissiyatına kapılabilirsin. Hazır mısın?

Son

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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