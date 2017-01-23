Ayşe Kulin'den Melih Gökçek'i kızdıracak açıklama

Tarihsel kitaplar yazarken risk alarak, eşcinsel ilişkiyi konu alan 'Gizli Anların Yolcusu' adlı kitabını yazdığını söyleyen Kulin, "Toplumdaki iki yüzlülüğü fark ettiğim için böyle bir kitap yazdım. Eşcinseller aileleri tarafından dışlanıyor hatta öldürülüyorlar. Eğer modacıysa, sanatçıysa, başarılıysa onları başımızın tacı yapıyoruz; sanat güneşimiz var bizim. Bu iki yüzlülük beni rahatsız etti. "Gizli Anların Yolcusu" adlı kitabı yazdım. Yazarlar sorun çözemez ama farkındalık yaratabilir, sorunlara işaret edebilir. İlla sosyal içeriğe gerek yok edebiyat edebiyattır. Bu bir riskti. Bütün okurlarımı kaybedebilirdim. ifadelerini kullandı.

"GÖKÇEK İLE ÖDÜL PAYLAŞACAĞIMA ÖLEYİM DAHA İYİ"



Eşcinseller bana o yıl homofobi ödülü verdiler. Bunu Melih Gökçek ile paylaştım. Çok ağrıma gitti. Melih Gökçek ile ödül paylaşacağıma öleyim daha iyi. Ancak 'sen kim oluyorsun da bizi yazıyorsun' diyenler de oldu. Kırılmaktan çok kızdım. Bunun üzerine Bora'nın kitabını yazdım. Anadolu'nun üzerindeki örtüyü çekip göstermek istedim. Ne kadar ensest var, o kızların o oğlanların başına gelenleri yazdım. Kayın pederlerin askere giden oğullarının eşlerini hamile bırakıp, öldürülen kızlar için intihar etti denmesini yazdım" diye konuştu.