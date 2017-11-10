Ayşe Kulin’den nefes kesen roman: Kördüğüm

Türk Edebiyatının önemli kadın yazarlarından Ayşe Kulin’in Kördüğüm romanı geçtiğimiz hafta kitap raflarında yerini alarak okuyucularla buluştu. Bu güzel romanı bir solukta okudum. Roman ilk sayfasından itibaren okuru bir mıknatıs gibi çekiyor, beni çektiği gibi.

AYŞE KULİN'İN EDEBİ BAŞARISI

Daha önce Ayşe Kulin’in kitaplarını okumuştum ama bu diğerlerine nazaran farklıydı. Polisiye edebiyat türüne uygun olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Zira temposu hiç düşmeyen her sayfası ayrı heyecan ve gerilim dolu romanı bir an olsun bile elimden bırakamadım. Esrarengiz bir kaza sonucu hafızasını kaybeden bu sebeple “Gizem” adıyla anılan genç kadının serüven dolu hayatının anlatıldığı Kördüğüm, Ayşe Kulin’in üstün edebi başarısından ileri gelmektedir.

Nefes Nefese, Veda, Adı Aylin, Geniş Zamanlar, Foto Sabah Resimleri, Köprü, Tutsak Güneş, Bir Varmış Bir Yokmuş ve daha birçok romanı, denemeyi edebiyatımıza kazandıran Kulin; edebiyatımızın usta kalemlerindedir.

KÖRDÜĞÜM

Asıl adı, Esra ama kaza geçirdiği için hiçbir şeyi hatırlamayınca her şey ortaya çıkana kadar yatırıldığı klinikte ona “Gizem” adını verdikleri genç bir doktor adayının başından geçenleri anlatıyor Kördüğüm. Savaş muhabiri gazeteci sevgilisi Tarık’ın Suriye’de haber peşindeyken yaralanır ve Mardin’de hastaneye yatırılır. Bunu duyan Esra sevgilisini yalnız bırakmamak için Tarık’ın yanına gitmeye karar verir. Tarık Esra’dan son bir şey ister; kendisi için hayati önem taşıyan iki hafıza kartını İstanbul’a götürerek ismini verdiği bir gazeteciye teslim etmektir. Esra, hafıza kartlarını alıp İstanbul’a doğru yola çıktığında büyük bir tehlikeye doğru koştuğunu bilemiyordu.

ESRARENGİZ BİR KAZA

Sevgilisinin verdiği görevi eksiksiz biçimde yerine getirmek için yola çıkan Esra’ya başka birisi daha eşlik ediyordu. İki hafıza kartı için Esra’yı takibe alan bazı karanlık odaklar genç kadını adım adım takip etmeye başlar. Bunu fark eden Esra ise büyük bir korkuya kapılarak izini kaybettirmeye çalışır. Ara sokaklarla kendisini takip eden adamdan kaçmak için polis hırsız gibi bir kovalamaca başlayınca, karşıdan gelen arabayı fark edemeyen Esra için her şeyin hem başlangıcı hem de bitişi olacağını, hatta hafızasını kaybedeceğini bile tahmin edemezdi.

Bütün bunlar sevgilisi Tarık’ın verdiği kartlar yüzünden başına geliyordu. Hastaneye yatırılan Esra, bildiği her şeyi unutarak bellek kaybı yaşar. Hayatına ve yaşadıklarına dair tek bir bilgi kırıntısını bile hatırlamakta zorlanan Esra’nın adı hastane çalışanları tarafından her şeyi hatırlayana kadar “Gizem” olarak değiştirilir. İşte böyle Esra’nın Gizem olma hikâyesi.

Gizem'in takip edilmesi (temsili)

DOKTOR ORHAN VE ÖZEL KLİNİK

Özel kliniğin sahibi Doktor Orhan Bastıyalı’nın çocukluk arkadaşı meslektaşı Doktor Cemil, kendisini arayıp kliniğinde bir hastası için yer olup olmadığını sorduğunda Doktor Orhan da bu maceranın içine düştüğünü aklının ucundan bile geçiremezdi. Normal hasteneden hiçbir tedaviye cevap veremeyen “Gizem” artık özel klinikte Doktor Orhan’ın gözetiminde tedaviye tabi tutulacak ve yeni evi burası olacaktır. Doktor Orhan ve Gizem’in birlikte girdikleri mücadele ise nefes kesen türden. Büyük tehlikeye atılan ikilinin arasındaki ilişki hem hasta doktor hem de, hem de iki meslektaşın ilişkisi çerçevesinde gelişen olayların silsilesi olur.

BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFI

Kördüğüm’de günümüz Türkiye’nin çıplak fotoğrafına da şahit olacaksınız. Terör örgütleri İŞİD ve PKK’nın Türkiye’de kaos yaratmak için Türkiye’de yaptıkları canlı bomba eylemleri, Suriye iç Savaşı, ve Ortadoğu gerçeğiyle baş başa kalacaksınız. Gizem’i tehlikelerden korumak için klinikte alınıp Doktor Orhan’a ait villaya taşınması, bu sürede onu korumakla mükellef olan polis Nurten’le kurdukları inişli çıkışlı dostluk ilişkisini de okuyabileceksiniz. Tek isteği eski hayatına dönüp, çok sevdiği doktorluk mesleğini icra etmek olan Gizem’in yakasını olaylar yakasını bir türlü bırakamaz.

"Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor

Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor

Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünyam ne biçim

Bir kördüğüm ki içim, çözdükçe dolaşıyor... çözdükçe dolaşıyor."

Ayşe Kulin’in nefesinizi kesecek Kördüğüm romanını elinizden bırakamayacaksınız. Mutlaka okuyun.

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