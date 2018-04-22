Ayşe teyze, tarlada çalışırken okuma yazma öğreniyor

İzmir'e 150 kilometre uzaklıktaki Beydağ ilçesinin Yukarı Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşında öğrenci olan Ayşe Arıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle öğrenci oldu.

Seferberliği anlatmak için evine gelen görevlilere yatalak hastası ve tarla işleri nedeniyle ilçeye gidemeyeceğini söyleyen Arıcıoğlu için İlçe Halk Eğitimi Merkezince öğretmen görevlendirildi. Arıcıoğlu'nun dağ mahallesindeki evine haftada 3 gün giden öğretmen, 1 ayda kendisine okuma yazma öğretti.

Hastasını ve tarla işlerini aksatmadan okur yazar olan Arıcıoğlu, evde fırsat bulamadığı zamanlarda ödevini tarlada dinlenme sürelerinde yapıyor.

Ayşe Arıcıoğlu, çocukken okulun evlerine uzak olması, babasının da "kızların okulda ne işi var" şeklindeki düşüncesi nedeniyle okula gidemediğini anlattı.

Çocukluğunda okul yerine tarlada çalışmaya gittiğini, hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Arıcıoğlu, "Ama şimdi okuma yazma öğreneceğiz diye uğraşıyoruz." dedi.

Arıcıoğlu, okuma yazma seferberliğinden kızı sayesinde haberi olduğunu belirterek, "Kızım her gün Beydağ'a gidemem, evde yatalak hastam var, tarlada bahçede işler var' dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanımız, evlere de öğretmen yolluyorlarmış diye duyduk. Kısmet böyleymiş. Halk eğitimden geldiler, 'okuma yazmayı öğrenmek ister misin?' dediler, 'öğreneceğim' dedim. Az çok öğrendim. Okuyabiliyorum, yazabiliyorum." ifadelerini kullandı.

HARFLERE İSİMLER VERDİ

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan oğlunun yanına okuma yazma bilmediği için yalnız gidemediğini, otobüslerin üzerindeki yazıları okuyamadığı için de yanlış yere gitmekten çekindiğini anlatan Arıcıoğlu, "Her zaman birilerine soramıyorum. O gelip alıyorud. Yalnız gitemediğim için de okuma yazma öğrenmek istedim. Hastanede zorlanıyordum. Sıra numaralarını bilmiyorum, nereye hangi bölüme gideceğimi bilmiyorum. Artık daha rahat gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kurs başladığında zaman zaman zorlandığını kaydeden Arıcıoğlu, harfleri aklında tutmak için onlara bazı isimler verdiğini aktararak "Harfleri aklımda tutmak için onlara isim verdim. B harfini 'baba' kelimesinden tanıyorum. D'ye koca göbekli, büyük R harfine iki bacaklı, H'ye merdiven diyorum." diye konuştu.

Arıcıoğlu, hastası, ev ve tarladaki işleri, hayvanlar gibi nedenlerle zaman zaman evde ödev yapmaya fırsat bulamadığını aktararak, "Tarlaya gidiyoruz. Eşim çalışıyor, ben ot biçiyorum, tarlayı onun sürmesi için hazırlıyorum. O sürerken benim dinlenme sürem oluyor. O sırada ödevlerimi yapıyorum. İnekleri de bahçeye götürüyorum. Onlar dururken ödevlerimi bitiyorum." diye konuştu.