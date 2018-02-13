taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.351
USD
3,8010
EURO
4,6864
ALTIN
162,23
PETR
63,0100

Ayşe Tolga: Diva'nın yüzü tanınmaz halde

Botoks dışında estetiği olmadığını söyleyen Ayşe Tolga, Bülent Ersoy'u eleştirdi.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

Ayşe Tolga, ‘estetik harikası’ haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tolga, “Ağır mimik çizgilerim var. O yüzden botoks yaptırıyorum. 44 yaşındayım, kaliteli yaşlanmak önemli. Devir cilalı imaj devri, bunu yaptırmayan yok. Eski fotoğraflarımı görenler ‘Hiç değişmemişsin’ diyor. Her yaştan kadın ve erkek, bu uygulamayı yaptırıyor” dedi.

"DELİ GİBİ ESTETİK YAPTIRIYOR"

Ekrandaki tanınmış simaların tek tornadan çıkmış gibi estetik operasyonlu olduğunu belirten Tolga, “Kamera önünde olan insanların radikal bir şekilde yüzleriyle oynamalarını doğru bulmuyorum. 20’li yaşlardaki oyuncular dahil, çoğunda estetik var. Mesela, Bülent Ersoy gibi... Çevresinde ona, ‘Artık yeter’ diyecek insanların olması çok önemli... Çorap söküğü gibi devamı geliyor. Deli gibi estetik yaptırıyor, revizyon yaptırıyor ve yüzü tanınmaz hale geliyor” şeklinde konuştu.

Ayşe Tolga: Diva'nın yüzü tanınmaz halde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Burak Deniz ve Büşra Develi kavga etti
Büşra Develi ile 3 yıldır aşk yaşadığı Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM’deydi.
Demet Akalın da konuşursa 3 gün hapis yatacak
Hande Yener ve Demet Akalın arasında sular durulmuyor.
Yasemin Özilhan Kayseri'ye döndü
Özilhan çifti, yarım kalan kayak tatilleri için tekrar Kayseri'ye gitti.
Ajda Pekkan: Erdoğan her zaman mazlumun yanında
Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında olduğunu söylerken Afrin'e yönelik harekata da destek çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

201
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

153
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

291
Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

202
Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

75
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

108
ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM