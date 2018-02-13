Ayşe Tolga: Diva'nın yüzü tanınmaz halde

Ayşe Tolga, ‘estetik harikası’ haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tolga, “Ağır mimik çizgilerim var. O yüzden botoks yaptırıyorum. 44 yaşındayım, kaliteli yaşlanmak önemli. Devir cilalı imaj devri, bunu yaptırmayan yok. Eski fotoğraflarımı görenler ‘Hiç değişmemişsin’ diyor. Her yaştan kadın ve erkek, bu uygulamayı yaptırıyor” dedi.

"DELİ GİBİ ESTETİK YAPTIRIYOR"

Ekrandaki tanınmış simaların tek tornadan çıkmış gibi estetik operasyonlu olduğunu belirten Tolga, “Kamera önünde olan insanların radikal bir şekilde yüzleriyle oynamalarını doğru bulmuyorum. 20’li yaşlardaki oyuncular dahil, çoğunda estetik var. Mesela, Bülent Ersoy gibi... Çevresinde ona, ‘Artık yeter’ diyecek insanların olması çok önemli... Çorap söküğü gibi devamı geliyor. Deli gibi estetik yaptırıyor, revizyon yaptırıyor ve yüzü tanınmaz hale geliyor” şeklinde konuştu.



