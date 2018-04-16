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Ayşegül Akdemir hamile

Ayşegül Akdemir - Gökhan Şahin çifti, bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan duyurdu.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 11:48..
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Güldür Güldür oyuncularından Ayşegül Akdemir 2014 yılında besteci Gökhan Şahin ile hayatını birleştirmişti. Son günlerde çiftin bebek bekledikleri konuşuluyordu.

"MÜJDEMİZİ İSTERİZ"

Ünlü oyuncu, anne olmaya hazırlandığını bu sözlerle duyurdu: "Müjdemizi isteriz. Evet çıkan haberler doğru. Kuzumuz 4 aylık oldu. Güzel dileklerinizi, dualarınızı ve maşallahlarınızı alırız. Sizlerin de güzel dualarıyla bu hamilelik sürecimi Allah'ın izniyle sağlıkla geçirmeyi diliyorum. Bizler de inşallah iyi birer anne baba adayı olarak kuzumuz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanıyoruz. Siz dualarınızı eksik etmeyin yeter ki. Allah isteyen herkese nasip etsin. Dualarınız, iyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"

Ayşegül Akdemir hamile

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