Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada yorumlarına cevap

İbrahim Tatlıses'in 4 yaşındaki kızı Elif Ada'nın, geçtiğimiz günlerde Atatürk için ağladığı video çok konuşulmuştu. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan annesi Ayşegül Yıldız, bazı takipçilerin yaptığı yorumlara cevap verdi.

Yıldız, konuyla iligili olarak şunları söyledi: "Elif Ada'nın videosunun altına 'acaba Peygamberimizi de tanıyor mu' diye saçma sapan sorularıyla insanları sinir edip günaha sokan 3-5 kişiye!

Acaba siz Peygamber Efendimiz' i tanıyormusunuz? Çok merak ettim gerçekten! Zira tanısanız koskoca alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Allah dostu ve tüm insanlığa yol gösterici olarak gönderilen son Peygamber olan Peygamber Efendimiz ile bir ülkeye liderlik yapmış normal bir kulu karşılaştırmayı bırakın aynı cümle içinde bile kullanamazsınız!

"SİZ KİMSİNİZ Kİ ALLAH'IN KULA SORACAĞI SORULARI SORUYORSUNUZ!"

Adınıza çok üzüldüm! Bence öğrenin okuyun..... önce Kuran-ı Kerim'i okuyun ki İslamiyeti öğrenin.!!!!! 4 yaşında çocuğun Allah katında bile sorgusu yokken siz kimsiniz ki Allah'ın kula soracağı soruları soruyorsunuz!

Soracaksanız müslümana yakışan şekilde kulun kula soracağı soruları sorun! (Aç mısın, bir şeye ihtiyacın var mı gibi!) Benim Peygamberim Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü dönemde, kendi kızını Mekke sokaklarında omuzlarında taşıyan Peygamberdir!

"4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YAPTIĞINIZ YORUMLARA BAKIN"

4 yaşındaki bir çocuğa Atatürk'e ağladı diye yaptığınız yorumlara bakın bakalım onun ümmetindenmisiniz! O'na yakışıyormusunuz! İslamiyet hoşgörü dini! Herkes önce kendi imanını ve müslümanlığını sorgulasın! O Atatürk'e ağlayan çocuk Allah'ını da Peygamberini de sizden iyi biliyor merak etmeyin!"

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın Atatürk sevgisi VİDEO