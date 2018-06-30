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Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses itirafı

İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık bir beraberliğin ardından ilişkileri biten Ayşegül Yıldız, "İbrahim Tatlıses ile babamın boşluğunu doldurduğumu şimdi anlıyorum" dedi.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 10:00..
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Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlenip 2 yıl sonra boşandığı İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

16 yaşındayken tanışıp yıllar süren bir ilişkinin ardından kendisinden 30 yaş büyük olan İbrahim Tatlıses ile evlenen Yıldız, "İbrahim Bey ile babamı kaybetmemden bir yıl önce tanıştım. Şimdi farkediyorum ki babamın boşluğunu onunla doldurmaya çalışmışım." dedi.

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses itirafı

"İBRAHİM BEY ÇOK DİNAMİK"

Tatlıses ile olan ilişkisinden pişman olmadığını belirten Yıldız, "Bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Artık böyle ilişkilere bakınca baştan 'Yürümez' diyorum. Ha, İbrahim Bey çok dinamik, herkesin yaşına uyum sağlayacak biri. Onu ayrı tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses itirafı

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