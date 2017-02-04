Aysel Tuğluk e-postayla Kandil'e çağrılmış

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'a, terör örgütü KCK/TM sözcülerinden Nihat Oğraş'ın Kandil'e gelmesi ve üst düzey yöneticilerle görüşebileceği yönünde talimat verdiği e-posta ortaya çıktı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuğluk hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 117 sayfalık iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

E-POSTAYLA KANDİL'E ÇAĞRILMIŞ

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında teknik takibi yapılan e-posta adresinde, Tuğluk'a terör örgütü KCK/TM sözcülerinden Nihat Oğraş'ın Kandil'e gelmesi ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüşebileceği yönünde talimat verdiği elektronik postanın ortaya çıktığı vurgulandı.

KİTLESEL EYLEMLER İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye yer verildi. Terör örgütü PKK'nın yasama organı olan DTK mensuplarınca, 14 Temmuz 2011'de sözde "özerklik" ilan ettikleri bildirilen iddianamede, terör örgütü KCK/PKK mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere katılım kararı aldıkları ve çağrılar yaptıkları belirtildi.

ÖRGÜTÜN GÜÇLÜ OLDUĞU İZLENİMİ VERİLMEYE ÇALIŞILDI

İddianamede, DTK'nın, terör örgütü KCK/PKK'nın, kırsal alandaki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığı kış aylarında örgütün güçlü olduğu izlenimi vermek ve kitleyi canlı tutabilmek için şehir merkezlerinde kitlesel eylem yapılması kararları alarak uyguladığı kaydedildi.