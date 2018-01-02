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Aysel Tuğluk hakkında hapis kararı

HDP'li Aysel Tuğluk, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 02.01.2018 - 15:03..
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Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önündeki izinsiz gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yargılandığı davada, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan, 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kandıra Asliye Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Tuğluk, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık avukatı Tan da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti.

Aysel Tuğluk hakkında hapis kararı

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Aysel Tuğluk'u, "2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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