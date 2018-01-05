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Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda, Münir Özkul'un hayatını kaybetmeden önce devletin onun yanında durmadığı konusunda serzenişlerinin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 12:50..
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Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul'un 93 yaşında hayatını kaybetmesinden sonra, Ayşen Gruda, Habertürk canlı yayınına bağlandı.

Özkul'un hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Gruda, konuyu telif haklarına getirdi.

Hükümetlerin ve devletin böyle sanatçıların her zaman yanında olması gerektiğini ifade eden Ayşen Gruda, Münir Özkul'un bu konuda serzenişi olduğunu söyledi.

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı VİDEO

"ACABA TELİF HAKLARINI ALABİLECEK Mİ"

Ayşen Gruda, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Kafam takılan şeyler var. Neden öldükten sonra bu kadar vavelya kopartılıyor. Neden yaşarken büyük büyük insanlar anılmıyor. Bir şey daha... Acaba telif haklarını alabilecek mi? Bunun cevabını kim verecek bana? Bütün hayatım boyunca onunla oynadım. Bu arada hayat devam ediyor. Onu seyirciler fazlasıyla tanıyor. Klişe şeylerden nefret ediyorum. İnsanlar yaşarken iyi yaşamaları için hükümetlerin devletin onun arkasında yanında olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Fotoğraflarla Münir Özkul GALERİ

SERZENİŞİ VARDI

Ayşen Gruda, "Böyle bir serzenişi var mıydı?" şeklindeki soruya ise "Vardı. Hepimizin vardı. Halk bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki, oynadıkça para alıyoruz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'de ayıp mayıp, vicdan... Nereye saklandı bilmiyorum..." diye yanıt verdi.

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