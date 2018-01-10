Ayşen Gruda'ya üç kuruşluk dava

Ayşen Gruda, sağlık problemleri nedeniyle başrolünde yer aldığı ‘Kırkından Sonra’ adlı oyunun kadrosundan ayrıldı. Yapımcı, 73 yaşındaki sanatçıya 3 kuruşluk alacak davası açtı.

"SİZDEN ÇOK VAR"

Gruda konuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi sözleşmesi olmadığını belirten sanatçı, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum.” dedi.

Yapılanın çok çirkin olduğunu belirten Gruda, “Ayşen Gruda dünyaya bir kere gelir, onlardan çok var.” diye konuştu.