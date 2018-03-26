CNN Türk'ten kovulup, Alman Ajansı Deutsche Welle'de program yapan Nevşin Mengü'nün bu haftaki konuğu Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan'dı.

ARSLAN: 'NİYE ALLAH'A EMANET OLUN' DİYORSUNUZ

Doğan grubunun satılmasını ilişkin açıklamalarda bulunan Arslan, televizyon kanalındaki programların kapanışında kullanılan "Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" şeklindeki cümlelerden rahatsız olduğunu belirtti.

Ayşenur Arslan: Cuma kutsal bir gün değil VİDEO

"CUMA GÜNÜNÜ KUTSAL ZANNEDİYORLAR"

Cuma gününü insanların kutsal gün zannettiğini söyleyen Arslan, "Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık." şeklinde konuştu.