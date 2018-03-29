Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında durdu

Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Ayşenur Arslan, "Hayırlı Cumlar, Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" gibi ifadelerden rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirmişti.

Gelen tepkiler üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışan Ayşenur Arslan, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

"KUTSALA HAKARET ETMEDİM"

Halk TV canlı yayınında konuşan Arslan, "Ben orada ne kutsala hakaret ettim ne de bilmem neye. Özellikle de ekrandaki ne namazla ne de Cuma ile ilgisi olmayan sunucuların birden bire zamanın ruhuna uygun olarak "Hayırlı Cumlar" demesini eleştirdim. Cuma namazını ya da bunu savunanları değil. Geçiniz onları, anlamayan anlamıyor. Kendimi savunacak değilim." diye konuştu.

Ayşenur Arslan: Cuma kutsal bir gün değil VİDEO