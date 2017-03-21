Ayşenur Arslan Talipoğlu'nun ardından referandumu andı

Gece yarısı vefat eden gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun hünez cenazesi dahi toprağa verilmeden, kendisinin politik düşünceleri ışığında referandumu gündeme getirip hayır propagandası yapmaya başladılar.

TALİPOĞLU ÜZERİNDEN SİYASET YAPTILAR

Önce T24 adlı haber sitesi, Talipoğlu'nu siyasete alet etti. Talipoğlu'nun bir programdaki konuşmasını haberleştiren site "Evet diyenlere deve demişti" şeklinde bir habere imza attı.

Ardından Kemalist gazeteci Ayşenur Arslan Talipoğlu'nun göremeyeceği 16 Nisan referandumunda hayır çıkacağını bir tweet'le duyurdu.