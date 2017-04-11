Ayşenur Bahçekapılı: 16 Nisan Türkiye'nin dönüm noktasıdır

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Biruni Üniversitesinde düzenlenen "Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu seminerde, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği hakkında konuştu.

"16 NİSAN, TÜRKİYE'NİN DÖNÜM NOKTASIDIR"

Gençlerden sandığa gitmelerini ve 'evet' oyu kullanmalarını isteyen Bahçekapılı, "16 Nisan, Türkiye'nin hem siyasal tarihinde hem toplumsal tarihinde hem de ekonomik anlamda bir dönüm noktasıdır. Önerdiğimiz sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bunun rejim değişikliğiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Yaptığımız değişiklik sadece sistem ve yönetim anlamında bir değişikliktir. Demokrasiyi daha da güçlendirmek, halkın anayasasının yapılabilmesinin yolunu açmak ve devlet yapılanmasında demokratik merkeze halkın geçmesi için bu değişikliği yaptık." ifadelerini kullandı.

"1982 ANAYASASIYLA CUMHURBAŞKANLARINA VERİLEN YETKİLER KISITLANIYOR"

Bahçekapılı, 1982 Anayasası ile cumhurbaşkanlarının çok geniş yetkilere sahip olduğunu, bu değişiklikle yetkilerin kısıtlandığını belirterek, "Türkiye'de siyasi tarihine baktığımız zaman cumhurbaşkanlığı seçimleri hep sancılı olur. Görünmeyen bir çatışmadır ve vesayet sistemin bir sonucudur bu. Cumhurbaşkanını da halk seçiyor, yetkileri geniş ve sorumsuzluğu söz konusu. Bu sistemi sallantıya sokar. Sistem bir kişinin iyi niyetine bağlı olarak devam edemez. Hukuki anlamda o sistemi sağlamlaştırmak gerekir." şeklinde konuştu.

"AVRUPA ÜLKELERİ REFERANDUMA MÜDAHİL OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Bazı Avrupa ülkelerinin daha önceki seçimlerle hiç ilgilenmediğini ancak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına müdahil olmaya çalıştıklarını kaydeden Bahçekapılı, şöyle konuştu:

"'Evet' kampanyası için giden bakan ve milletvekillerimize izin vermiyorlar, 'hayır' diyen taraf için hatta PKK'lıların da propaganda yapmasına izin veriyorlar. Çünkü biliyorlar ki eğer 16 Nisan'da sandıkta 'evet' oyu çıkarsa bir daha 15 Temmuzlar olmayacak. Bu ülkenin ekonomik, siyasi olarak güçlenmesine engel olamayacaklar. Bunun için 'hayır' diyorlar."