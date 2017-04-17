Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Türkiye'de ne zaman seçim olsa millet iradesi hakarete uğrar.

Seçtiği siyasi tercihinden dolayı dünya üzerinde bu kadar aşağılanan başka bir toplum daha bulamazsınız. Kimisi cahilliğinden, eğitimsizliğinden, fakirliğinden, görgüsüzlüğünden kimisi de aç gözlülüğünden, makarnadan, kömürden dolayı iktidar partisine oy vermiştir(!).

Hayır oyu verenlerin bir kısmı, özellikle CHP seçmeni kapsamındakiler iktidara oy veren insanların bir beyni, bir düşüncesi, yaşam tarzı ve gelecekle ilgili idealleri olduğuna inanmıyorlar.

Dünkü seçim sonuçlarının ardından twitter üzerinden yapılan paylaşımların bir kısmı Aysun Kayacı içerikleriyle ilgiliydi.

Bir dönem "Benim oyumla çobanın oyu nasıl bir olur" diyen Aysun Kayacı'nın ruhu adeta Twitter üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı, Evet oyu verenleri hunharca aşağılamaya başladı.

Bir örnek;