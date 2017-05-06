Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor U21 takımının yarın saat 16.00'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Konya'ya gelen kafile, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan kamp yapacağı otele geldi.

Futbolcular ve yöneticilerin otelde yemek yediği saat 20.00 sıralarında, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otobüse taş atıldı. Otobüsün camları kırılırken, şüpheliler aracın üzerine sprey boyayla 'Babanız Konya' yazarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otobüs olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak emniyete ait kademeye çekildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişeleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



























