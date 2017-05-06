taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

U21 takım otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı düzenlendi.

06.05.2017 - 04:02
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Aytemiz Alanyaspor U21 takımının yarın saat 16.00'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Konya'ya gelen kafile, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan kamp yapacağı otele geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Futbolcular ve yöneticilerin otelde yemek yediği saat 20.00 sıralarında, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otobüse taş atıldı. Otobüsün camları kırılırken, şüpheliler aracın üzerine sprey boyayla 'Babanız Konya' yazarak kaçtı.

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otobüs olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak emniyete ait kademeye çekildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişeleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

86
Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

70
Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

0
Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

4
İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

0
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

0
Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar erkeklerden az kazanıyor

Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar erkeklerden az kazanıyor

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM