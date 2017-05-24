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Ayten Gökçer'den kötü haber

Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.

24.05.2017 - 07:13
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Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili; "Annem hastaneden taburcu oldu, Allah'a şükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. Rahatsızlığının ne zaman ve nasıl nüksettiğinden ziyade; bizim için de, sizin için de sağlık durumunun iyiye gitmesi daha önemli... Çocuklarımın yani torunlarının duruma üzülmemesi için basın açıklaması yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, şu an iyi" dedi.

"HAYATIM ÇALIŞMAKLA GEÇTİ"

Ayten Gökçer, "Hocaların Hocası" olarak anılan tiyatro duayeni eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefat etmesinden sonra, kızının isteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yerleşmişti. "19 yaşından beri çalışıyorum, hayatım çalışmakla geçti. Bana müsaade edin; kızım, damadım, torunlarım ve dostlarımın tadını çıkarmak istiyorum" diyen usta sanatçı, Kanyon'daki evinde sakin bir hayat sürüyordu.

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