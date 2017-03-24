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Ayvacık 4,5 ile sallandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

24.03.2017 - 18:36
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Ayvacık 4,5 ile sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.19'da Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü açıklarında, yerin 7.9 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

AFAD DÜZELTTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin 4.2 şiddetinde ve yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

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