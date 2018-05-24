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Çanakkale'de Ayvacık-Midilli seferleri başlıyor

2018 Troya Yılı’nda Çanakkale Turizmi’ne büyük katkı sağlayacak Ayvacık -Midilli seferlerinde geri sayım sona erdi.

İHA | 24.05.2018 - 13:53..
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Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında hizmet veren GESTAŞ Deniz Ulaşım, seferler düzenlediği hatlara bir yenisini daha ekledi.

AÇILIŞ TARİHİ 27 MAYIS

Seferin açılış töreni, 27 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de, Midilli seferlerinin yapılacağı GESTAŞ Küçükkuyu Feribot İskelesi’nde olacak. Açılıştan bir gün sonra ise ilk sefer gerçekleşecek. Midilli seferleri, Küçükkuyu’dan Petra Limanı’na yapılacak.

Çanakkale'de Ayvacık-Midilli seferleri başlıyor

ÇANAKKALE'DEN KÜÇÜKKUYU'YA ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİSİ

Çanakkale’den Küçükkuyu’ya ücretsiz otobüs servisi Küçükkuyu’dan yapılacak seferler, ek hizmetlerle de desteklenecek. Çanakkale’den kalkacak ücretsiz servislerle yolcular, Midilli feribotunun hareket noktası Küçükkuyu İskelesi’ne taşınacak. Aynı ücretsiz servis hizmeti, Midilli’den dönen Çanakkale yolcuları için de sunulacak. Böylece Midilli yolcularına Çanakkale ile Küçükkuyu arasındaki mesafede maliyet yükü oluşmayacak

ÇANAKKALE TURİZMİNE KATKISI

2018 Troya Yılı’nda yapılan turizm hamlelerinin başında gelen Ayvacık(Küçükkuyu)-Midilli seferlerinin, daha önceki yıllardaki geçiş sayıları göz önünde bulundurulduğunda Çanakkale turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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