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Ayvacık yine sallandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabaha karşı 4,3 şiddetinde yaşanan deprem kısa süreli panik yarattı.

23.02.2017 - 09:05
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Ayvacık yine sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son haftalarda binlerce kez sallanan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi'nde (Gülpınar Köyü) saat 04.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 7.3 kilometre olarak açıkladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

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