Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

Ayvacık'ta dün gece bölgede yol kontrol yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale Köyü sahil yolunda, deniz kenarına gitmeye çalışan 2 taksiyi durdurdu.

16 KAÇAK YAKALANDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12'si İran 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞOFÖRLER DE GÖZALTINA ALINDI

Kaçakların, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. Kaçakları taşıyan 2 taksinin şoförü de gözaltına alındı.