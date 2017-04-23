Ayvacık'ta denizde 54 kaçak yakalandı

Bugün öğle saatlerinde, motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Eşmece Burnu sahilinden denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gine, Gana ve Cezayir uyruklu toplam 54 kaçak, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekibi tarafından farkedildi.

54 KAÇAK GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Durdurulan lastik bottaki kaçaklar, Sahil Güevinlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara, burada, giyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu. Kimlik tespitlerinin ardından kaçakların Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.





