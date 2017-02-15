taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.063
USD
3,6492
EURO
3,8613
ALTIN
143,79
PETR
55,8100

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan bu yana süren depremler nedeniyle 9 gündür eğitimin yapılamıyordu.

15.02.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

3

Ayvacık İlçesi'nde 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere, Yukarıköy ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edildi.

9 GÜNDÜR EĞİTİM GÖREMİYORLARDI

Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Depremin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi günü de okullarına gidemeyen öğrenciler toplam 9 gündür eğitim öğretim yapamıyordu.

KONTEYNER OKULLAR KURULDU

Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime bu sabah tekrar başlandı. Gülpınar'daki liseye 8 köyden taşımalı eğitim yapıldığı belirtildi.

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Gülpınar'daki lisede 85 öğrenci, 7 konteyner sınıfta eğitime başladı. İdareciler ve öğretmenler ise 2 konteyner da toplandı. Konteynerlerin içine elektrikli ısıtıcı kondu. Soğuk hava nedeniyle öğrenciler bu ısıtıcının etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. 12'nci sınıf öğrencilerinin bulunduğu konteynerde 17 öğrenci yer aldı. Öğrencilerden 4'ü depremde yıkılan ya da hasar gören evleri nedeniyle konteyner evlerde kaldıklarını, eğitime de konteyner sınıflarda devam ettiklerini söyledi. Sömestir tatilinin sonrasında deprem nedeniyle bir kez daha okuldan uzak kaldıklarını belirten öğrenciler, YGS sınavına gireceklerini ve bu şartlarda sınava hazırlanmanın kendileri için çok zor olacağını belirtti.

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

"EĞİTİME 7 KONTEYNER SINIFTA BAŞLADIK"

Okul Müdürü Kemal Polatkan, örencilere hitaben konuşma yaparak, onları yeni konteyner sınıflarına motive etmeye çalıştı. Polatkan, "İyi kötü bir şeyler yaşadık. Devletimiz yardım elini uzatarak konteyner sınıflarımızı getirdi. Eğitime 7 konteyner sınıfta başladık. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz diye temenni ediyorum. Deprem bölgesinden öğrenciler var. Artık depremin izlerini silsinler ve yavaş yavaş normal hayata adapte olarak eğitim öğretimlerine devam etsinler" dedi.

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

DİĞER OKULLARIN KURULUMUNA DEVAM EDİLİYOR

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti. İl Mili Eğitim Müdürlüğü, deprem nedeniyle 7 Şubat'tan 10 Şubat arasında ilçe genelinde eğitime ara vermişti. Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta ise çoğu öğrenciler okula gitmemiş, sabah giden ise deprem yüzünden evine dönmüştü.

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

42
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

417
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

106
Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

152
Trabzon’da olay olan kızlar serbest

Trabzon’da olay olan kızlar serbest

57
Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

9
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM