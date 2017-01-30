Ayvacık’ta mülteci operasyonu

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Pakistan uyruklu 118 kişi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar üzerine Kumbağ Limanı’na operasyon düzenledi.
Operasyonda, Pakistan uyruklu 118 kişi Midilli’ye geçme hazırlığındayken yakalandı. Organizatör oldukları öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 118 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.