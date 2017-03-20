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Ayvacık yine sallandı

Geçtiğimiz ay depremlerle sallanan Çanakkale Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

20.03.2017 - 10:20
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Ayvacık yine sallandı

AFAD, saat 10.00 da merkezüssü Çanakkale' in Ayvacık ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinde hissedildi. Ayvacık ilçesinde sabah saat 07.21'de 3.5, saat 08.21'de ise 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Ayvacık yine sallandı

ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

Çanakkale'de 6 Şubat'tan itibaren merkez üssü Ayvacık ve en büyüğü 5.3 olan çok sayıda devprem meydana geldi, Yukarıköy Köyü'ndekiler başta olmak üzere çok sayıda ev yıkıldı.

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