Ayvacık yine sallandı

AFAD, saat 10.00 da merkezüssü Çanakkale' in Ayvacık ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinde hissedildi. Ayvacık ilçesinde sabah saat 07.21'de 3.5, saat 08.21'de ise 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

Çanakkale'de 6 Şubat'tan itibaren merkez üssü Ayvacık ve en büyüğü 5.3 olan çok sayıda devprem meydana geldi, Yukarıköy Köyü'ndekiler başta olmak üzere çok sayıda ev yıkıldı.