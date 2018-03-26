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Ayvalık, UNESCO'nun kalıcı listesine girecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 'Ayvalık Bölge Toplantısı’, Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'nde başladı.

DHA | 26.03.2018 - 14:40..
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Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'nde, 400’ü aşkın üyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği'nin toplantısında, Ayvalık’ta doğal ve kültürel mirasın korunması konusu ele alındı.

‘Yerel yönetimlerde yeni yaklaşımlar ve Ayvalık örneği’ başlıklı seminer ile başlayan organizasyon kapsamında kent gezisi düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz, “Bütün dünyaya açık hareket ediyoruz. Böyle başlamazsanız lokal kalırsınız, zenginliğinizi genele aktaramazsınız. Kurulduğumuz günden itibaren ilk önce güney komşularımızla irtibat kurduk.

Ayvalık, UNESCO'nun kalıcı listesine girecek

Trablus ile anlaşma imzaladık. Balkanlar'a gideceğiz. Komşusuyla birlik beraberliğini sağlamayan dünya barışına katkı yapamaz. O açıdan dostluklar, komşuluklar, akrabalık kadar kutsaldır. Ayvalık’a da bu açıdan özen gösteriyoruz” dedi.


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