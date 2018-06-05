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Ayvalık'ın tarihi bacalarına uluslararası tanıtım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip zeytinyağı ve sabun fabrikalarının bacaları, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyelerine tanıtıldı.

DHA | 05.06.2018 - 15:57..
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Ayvalık Belediyesi, Kırlangıç isimli tarihi zeytinyağı fabrikasını yaşam merkezine dönüştürmek ve ilçe silüetinin dikkat çeken endüstriyel mirasının tamamlayıcı unsuru olan fabrika bacalarını çeşitli etkinliklerle gündeme getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

KENT KİMLİĞİNE ANLAM KATAN BACALAR

'Endüstriyel Peyzajı' olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ayvalık'ta, endüstri mirası yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı fabrikalarının kent kimliğine anlam katan yüksek bacaları için, 'Ayvalık Bacaları: Bacalarla deja vu' etkinliği düzenlendi.

Ayvalık'ın tarihi bacalarına uluslararası tanıtım


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