Ayvalık'ın tarihi bacalarına uluslararası tanıtım

1 İBB'den yetim ve öksüz çocuklara anlamlı program İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetim ve öksüz çocuklara özel iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Miniatürk’te düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk İftarı’na 600 kişi katıldı.

2 Kızını taciz edenin kafasını çekiçle ezdi Kahramanmaraş’ta bir kişi, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı önce tabancayla vurdu, sonra kafasını çekiçle ezdi

3 Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmama nedeni Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanamadığı Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpten ödemelerini alamadığı için imza atmaya yanaşmadığı öğrenildi.

4 Camiden çalınan halı ve kilimleri bulana para ödülü Artvin'in Şavşat ilçesindeki Tepeköy Camii'ne giren kişi ya da kişiler, depodaki tarihi halı ve kilimleri çalıp, ortadan kayboldu. Köy muhtarı tarihi halı ve kilimleri bulana para ödülü koydu.

5 Apolet nedir Apolet, kıyafetlerin omuzkısmında yer alan bölüme denildiği gibi askeri terimde rütbe manasına gelmektedir.

6 Osmanlı Ramazanı'na has bir tören: Baklava Alayı Topkapı’da Ramazan'a has bir özellik olan Baklava Alayı, padişahın askerlere sunduğu bir iltifattı.