taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.12235
Euro
6.94295
Altın
1186.545
Borsa
90821.32

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dekarlık alanda yüzlerce kızılçam ağacı zarar gördü.

İHA | 15.08.2018 - 14:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Türkiye’nin en büyük doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Pateriça koyunda yangın çıktı.

DENİZ KIYISI YANDI

Çataltepe Beşkuyular mevkiinde deniz kıyısında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti.

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 7 arozözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu VİDEO

3 DEKARLIK ALAN KÜL OLDU

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirterek, henüz hasar tespit çalışmalarının yapılmadığını, ancak 3 dekarlık alanın yandığını düşündüklerini söyledi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının mangal ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Bursa'da orman yangını

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

427
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

178
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

260
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

169
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

93
Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

92
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM