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Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına götürülen 33 göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı.

24.02.2017 - 17:07
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ayvalık

KOM Grup Amirliği ekipleri, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tekev mevkii olarak da adlandırılan bölgede operasyonlar düzenledi.

5 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda A.Ö, E.A, F.Ö, H.K. ve E.A. isimli 5 organizatör şahıs yakalandı.

33 GÖÇMEN ELE GEÇİRİLDİ

Aynı operasyonda, organizatörlerin yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek istediği biri çocuk, 13 kadın olmak üzere toplam 33 göçmen de ele geçirildi. Yakalan göçmenlerin Gine, Somali, Mali, Küba, Fas, Irak, Kongo ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

GÖÇMENLERE İNSANİ YARDIM YAPILDI

Ayvalık KOM Grup Amirliği’nin göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 2 panelvan, 2 binek otomobil, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 7 adet fişek, 8 adet can yeleği ve 1 şişme bota da el konuldu. Yakalan A.Ö, E.A, F.Ö, H.K ve E.A isimli organizatörler yapılan sorgulamalarının ardından adli mercilere teslim edildi. 33 göçmene Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından insani yardım yapıldı.

Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı

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