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Ayvalık'ta 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı.

AA | 24.04.2018 - 11:02..
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Her yıl düzenlenen şenliklerin 5'incisi başladı. Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Romanya, Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen halk oyunları ekipleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, yaptığı açıklamada, düzenledikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Ayvalık'ta 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı

Amaçlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını renklendirmek olduğunu dile getiren Bahadır,

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITIYORUZ"

"Bir kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun neredeyse her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklerle icra edilesi geliyor. Festivalimizde bunlardan seçkin örneklerini seyranını, ümit ederim ki yurt dışından gelen konuklarımız ile bir sevgi köprüsü inşa ederek gerçekleştireceğiz. Hatırlanacağı üzere 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ve himayesinde Beylerbeyi Saray'ında Birinci Uluslararası Halk Oyunları Festivali düzenlenmişti.

Düzenlenen bu festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunları ekipleri de katılmıştı. Ne mutlu bizlere ki Türk kültürüne, tarihine ve diline verdiği değerden ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğinin de olmayacağı fikrinden yola çıkarak milli oyunlarımızı böylesine müstesna bir topluluk önünde sergileme fırsatı bulduk" dedi.

Ayvalık'ta 5. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı

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