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Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 4 kişi kayıp

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle batan teknede 4 balıkçı kayboldu. Sahil güvenlik botları ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

AA | 27.05.2018 - 11:32..
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Deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu.

YASA DIŞI DENİZ PATLICANI AVCILIĞI YAPIYORLARDI

Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarıldı. Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan, 3 sahil güvenlik botu ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

DENİZ PATLICANI İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİDE KULLANILIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin verdiği bölgelerde avcılık yapılıyor. İlaç ve kozmetik sanayisinde deniz patlıcanından sıkça yararlanılıyor.

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