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Ayvalık'ta cephanelik gibi ev ve işyeri

Ayvalık'ta yapılan aramada 5 tabanca, 6 tüfek, 459 mermi ve 16 adet G3 mermisi başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

27.07.2017 - 08:35
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Ayvalık'ta cephanelik gibi ev ve işyeri

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Ayvalık KOM Grup Amirliği, silah kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat elde ettiği R.A.'nın evine dün saat 15.00 sıralarında baskın yaptı.

SİLAH, TABANCA, MAVZER, POMPALI TÜFEK..

32 yaşındaki R.A.'nın ev ve işyerine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Polisin yaptığı aramalarda; ruhsatsız 4 adet 9 mm, 1 adet 7.65 olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet 1874 yapımı mavzer, 1 pompalı tüfek, 3'ü otomatik toplam 5 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 459 adet değişik çapta tabanca mermisi, 16 adet G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 2 hançer, 1 kasatura, 1 rambo bıçağı, 1 açılır kapanır polis jopu, 2 kelepçe, 1 muşta, 2 adet sniper dürbünün yanı sıra çok sayıda kaçak ve sahte sigara, nargile tütünü ile elektronik sigara likiti ele geçirildi. R.A., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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