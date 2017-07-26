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Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

26.07.2017 - 21:22
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Ayvalık KOM Grup Amirliği, silah kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat elde ettiği R.A.'nın evine bugün saat 15.00 sıralarında baskın yaptı.

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32 yaşındaki R.A.'nın ev ve işyerine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı

Polisin yaptığı aramalarda; ruhsatsız 4 adet 9 mm, 1 adet 7.65 olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet 1874 yapımı mavzer, 1 pompalı tüfek, 3'ü otomatik toplam 5 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 459 adet değişik çapta tabanca mermisi, 16 adet G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 2 hançer, 1 kasatura, 1 rambo bıçağı, 1 açılır kapanır polis jopu, 2 kelepçe, 1 muşta, 2 adet sniper dürbünün yanı sıra çok sayıda kaçak ve sahte sigara, nargile tütünü ile elektronik sigara likiti ele geçirildi. R.A., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı


Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı

Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı

Ayvalık’ta iş yerinden cephanelik çıktı

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