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Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 20.03.2018 - 21:11..
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İzmir istikametinden gelen Fahrettin Ö. yönetimindeki 34 LKK 32 plakalı araç ile Balıkesir istikametinden gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 35 DIG 27 plakalı araç çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta kullanılmaz hale gelirken iki sürücü yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

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